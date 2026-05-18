La adjudicataria debía acreditar la titularidad o los derechos de uso sobre las unidades con las que pretendía prestar el servicio.

Las razones por las que no se firma el contrato con MR

El Municipio de Comodoro Rivadavia informó este lunes que no se puede concretar la firma del contrato correspondiente al servicio de transporte público ante la falta de presentación de documentación exigida por pliego licitatorio.

Entre otros requisitos excluyentes establecidos en el artículo 43° del pliego, la adjudicataria debía acreditar la titularidad o los derechos de uso sobre los bienes muebles afectados al servicio, es decir, las unidades de transporte, “situación que no se concretó al momento del acto administrativo”, se indicó desde el municipio en un comunicado de prensa.

“Desde el Ejecutivo Municipal se actuó con estricto cumplimiento de las condiciones previstas en el pliego, pero ante la falta de acreditación de estos requisitos esenciales se imposibilitó continuar con el proceso administrativo para la firma del contrato”, se indicó.

“Se trata de vicios formales insalvables conforme a las condiciones establecidas en el propio pliego que fija expresamente la documentación obligatoria que debía presentar el adjudicatario previo a la firma del contrato”, se añadió.

Entre esos requisitos se encuentran:

a) La constitución de la garantía de concesión.

b) La acreditación de títulos de propiedad o derechos de uso de los bienes muebles registrables afectados al servicio y sus habilitaciones correspondientes.

c) En caso de infraestructura proyectada, la presentación del lay-out y cronograma de obras.

d) La presentación de pólizas de seguro conforme a los alcances previstos en el pliego.

e) El contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

f) La declaración jurada comprometiéndose a absorber al personal de conducción incorporado por la concesionaria anterior, conforme a la legislación laboral vigente.

“El Municipio lamenta que el cumplimiento de estas condiciones no resultan optativas ni subsanables, por tratarse de exigencias esenciales contenidas en el pliego para garantizar la legalidad del acto administrativo”, concluyó.