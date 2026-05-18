Una peña solidaria para acompañar a Oscar Quintonahuel durante el invierno

Oscar Quintonahuel impulsará este sábado 23 de mayo una peña folclórica solidaria con el objetivo de reunir fondos para afrontar los meses más fríos del año. La actividad comenzará a las 21:30 en la pizzería Zero 3, ubicada sobre Rivadavia 348.
Según explicó el propio vecino, la iniciativa apunta a permitirle hacer una pausa temporal en su permanencia cotidiana en la vía pública durante el invierno. “Esta peña es como para poder pasar el invierno. Ya a mediados de junio dejamos, nos tomamos una vacación”.
Quintonahuel recordó además que en septiembre se cumplirán 16 años desde que comenzó a instalarse en la esquina de San Martín y Pellegrini, uno de los puntos más transitados del centro de la ciudad. En ese marco, destacó el acompañamiento constante de la comunidad. “Siempre agradeciendo a toda la gente de Comodoro Rivadavia que colabora día tras día, del tiempo que estoy acá nunca me abandonaron”, expresó.
La noche contará con presentaciones de Eliceo Román y su conjunto, Marcos Quilodrán, Male y su acordeón, Los Fredes, Charo Ramos y Luis Huenchueque. La conducción estará a cargo de Carlitos Rosas.
Las entradas tendrán un valor de 10 mil pesos y se venderán únicamente en el ingreso al local. Además, quienes participen accederán al sorteo de un premio sorpresa durante la velada.