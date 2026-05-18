Se busca fortalecer con una ordenanza el comercio en Rada Tilly

El Concejo Deliberante de Rada Tilly aprobó por unanimidad la ordenanza que crea el Programa de Fortalecimiento Comercial “Rada Tilly Impulsa”.

El programa se enmarca en una política pública integral orientada al fortalecimiento del sector comercial y se estructura en tres ejes principales: alivio fiscal, capacitación y desarrollo comercial, y regularización administrativa.

La propuesta reconoce al comercio de cercanía como un actor fundamental para la vida comunitaria, no solo por su aporte económico, sino también por su rol social y de integración urbana. En ese sentido, la ordenanza busca brindar herramientas concretas frente al impacto de la desaceleración económica y la caída del consumo en la región.

La presidenta del Concejo Deliberante, Carolina Barquín, destacó: “Rada Tilly Impulsa es una herramienta importante para acompañar a los pequeños y medianos comerciantes en un contexto regional difícil. El programa busca fortalecer la actividad local y apoyar a quienes generan trabajo y movimiento económico en nuestra ciudad”.

Entre sus objetivos, la iniciativa apunta a sostener la actividad de pequeños y medianos comercios, promover su regularización fiscal, mejorar su competitividad y fortalecer el entramado económico local. Además, prevé la posibilidad de incorporar nuevas herramientas de acompañamiento según evolucione el contexto económico.

En cuanto a los beneficios, el programa contempla la bonificación total de nuevas habilitaciones comerciales y renovaciones por el plazo de un año desde la promulgación de la ordenanza, así como un régimen de reconocimiento para quienes hayan cumplido con el pago de habilitaciones en los últimos tres años.

Asimismo, se impulsarán instancias de capacitación orientadas a fortalecer herramientas de venta, gestión, medios de pago e innovación, junto con acciones de promoción del comercio local como ferias, exposiciones y circuitos de consumo que favorezcan el vínculo entre comerciantes y la comunidad.