Comodoro tendrá un lunes casi primaveral: anuncian 18°C

Este lunes 18 de mayo llegará con temperaturas inusualmente agradables para esta época del año en Comodoro Rivadavia, donde se espera una jornada estable, sin lluvias y con máximas que alcanzarán los 18°C.

De acuerdo al pronóstico, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mañana y algo nublado hacia la tarde y la noche, aunque sin probabilidades de precipitaciones en ningún tramo del día.

La temperatura mínima rondará los 10°C durante las primeras horas de la jornada, mientras que por la tarde el termómetro subirá hasta los 18°C, convirtiéndose en uno de los días más templados de las últimas semanas en la ciudad.

En cuanto al viento, se prevé circulación moderada desde el oeste y sudoeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h tanto durante el día como por la noche.