El departamento que heredó  Adorni estuvo bajo una ejecución hipotecaria

La revelación complica la versión del jefe de Gabinete acerca de su patrimonio, de cara a la presentación de la Declaración Jurada donde debe justificar sus bienes. De acuerdo a la documentación, se perdió la escritura y recién se canceló la deuda del inmueble en octubre de 2024.

La narrativa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre su patrimonio expone cada vez más fragilidades y contradicciones. De acuerdo con documentación a la que accedió en exclusiva Ámbito, el departamento de La Plata sobre el que suele montar su versión ganancial el funcionario nacional tuvo, como mínimo hasta 2024, un pedido de ejecución hipotecaria que quedó expuesto en la causa iniciada en 2002 por Liliana Nora Brittánnico y Esther Vecchiola de Brittánnico.

El inmueble situado en el centro de la capital bonaerense formaba parte de la sucesión de Jorge Adorni, que, junto con un terreno en la ciudad de Daireaux, dejó en herencia a su esposa Susana Pais y a sus hijos Manuel y Francisco, actualmente diputado provincial.

Los especialistas consultados por Ámbito coinciden en la idea de que Adorni no puede alegar que el crecimiento de su patrimonio es a partir de la herencia de su padre cuando el departamento que heredó junto con su hermano tenía una ejecución hipotecaria aún sin resolver. A lo que se añade que no se trata de una unidad que da ganancias como si fuera, por caso, una fábrica lo heredado.

Mientras avanza 2026 y prepara su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2025 en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que busca determinar el origen de los fondos utilizados para sostener su nivel de gastos y adquisiciones durante los últimos años, una de las explicaciones que Adorni presentaría ante la Oficina Anticorrupción estaría vinculada con una herencia recibida tras la muerte de su padre.

DOCUMENTOS CLAVE

Ámbito revisó la sucesión terminada en 2007 en la cual tanto Susana Pais como Manuel y Francisco Adorni reciben cada uno el 33 por ciento del mencionado departamento y el terreno situado en Daireaux. Un especialista consultado subrayó: “En la sucesión de Adorni padre está todo un poco mezclado, pero no hay más que esos dos bienes. No hay manera de que alcancen para justificar lo que se está conociendo públicamente sobre el desarrollo de la causa judicial en trámite".

Sin embargo, según el expediente judicial que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial 18, de La Plata, al que accedió Ámbito, este punto también representa un problema para el jefe de Gabinete.

El inmueble de La Plata situado en calle 53 al 400 fue parte de una operación en la que el padre del jefe de Gabinete acordó pagar en doce meses u$s22.500. La última cuota debía ser el 1 de noviembre de 1997.

No obstante, al incumplir, ambas señoras gatillaron la cláusula que activaba la ejecución hipotecaria en 2002, año en que fallece Jorge Adorni.

De acuerdo con el documento, “en el mes de julio de 2002, las mencionadas promovieron la ejecución hipotecaria de rigor, la que tramitara originariamente por ante el Juzgado de Primera Instancia Civil N° 3 de Capital Federal y que con fecha 20 de septiembre de 2019, el Juzgado con jurisdicción en CABA, se declaró incompetente y remitió la causa a este Juzgado atento que aquí se encontraba radicada la sucesión del ejecutado Jorge Eduardo Adorni".