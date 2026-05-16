Bullrich vs Adorni: "Milei sabía que estaba sucio, no sé por qué lo defiende"

La ex ministra reveló intimidades del caso del jefe de Gabinete a senadores opositores. "Si tienen que matarlo, mátenlo, no es mi problema", afirmó.

Patricia Bullrich sigue escalando la confrontación con Manuel Adorni, pese a los reproches a los gritos que le dedicó Javier Milei en la reunión de gabinete del viernes 8 de mayo. En la sesión de este jueves en el Senado la exministra de Seguridad reveló intimidades del caso del jefe de Gabinete en distintos diálogos con senadores opositores, a los que incluso alentó a atacarlo.

Muy activa, Bullrich mantuvo diálogos de alto voltaje político con senadores de los distintos bloques aliados y opositores en el Senado, detrás del recinto, mientras se desarrollaba la sesión por el pliego del juez Carlos "Coco" Mahiques.

"Todos sabemos que Adorni está sucio", dijo la jefa del bloque libertario y admitió: "no entiendo por qué Milei lo defiende", según confiaron a LPO dos senadores que presenciaron el diálogo.

Ante el estupor de sus interlocutores, Patricia comentó también que la Casa Rosada había evaluado el año pasado "mandarlo a Adorni como diputado porque había que bajarle el copete; se sabía lo que estaba haciendo".

En efecto, cuando compitió por una banca de diputado porteño Adorni se había comprometido a asumirla y el tema se debatió en el gobierno, pero finalmente no lo hizo.

La afirmación de Bullrich de que los hermanos Milei conocían el descontrolado nivel de gastos injustificados del jefe de Gabinete es gravísima porque sugiere una complicidad que va más allá de la defensa política y que acaso explique por qué lo sostienen.

Pero Bullrich no se detuvo en la queja. Sin titubear, invitó a los opositores a ir por Adorni: "Si ustedes lo quieren matar, mátenlo, no es mi problema", habría dicho.

El tenor de sus palabras está en la misma sintonía que los comentarios que hizo en la jornada de Jonagro, a la que asistió esta semana. Un legislador que participó del evento reveló a LPO que en ese encuentro empresario la senadora conversó con integrantes del círculo rojo y gobernadores sobre la posibilidad de que la figura de Adorni hunda definitivamente a Milei. Según testigos de algunos de sus diálogos, Bullrich llegó a decir que "Milei va a perder por Adorni".

No es una lectura aventurada la de Bullrich. El impacto del escándalo Adorni en el gobierno y la reelección de Milei es tan evidente que el gobierno de Donald Trump convocó de urgencia a Santiago Caputo a Washington a analizar la situación.

Bullrich parece entusiasmada con la posibilidad de volver a ser candidata presidencial y va enhebrando un juego complejo en el que busca ser el Plan A del establishment y el Plan B de los libertarios.

Todas las últimas encuestas revelan un desplome brutal de la imagen presidencial desde que estallaron los escándalos de corrupción de Adorni. Los brasileños de Atlas, que vaticinaron el triunfo libertario del 2023 y de las legislativas de octubre pasado, lo tienen con una negativa que supera el 60% y Zuban-Córdoba, así como Managment & Fit, lo ubican entre el quinto y séptimo lugar de intención de voto, bien abajo de la propia Bullrich y hasta de Kicillof.

De hecho, desde que Bullrich lidera las encuestas de intención de voto una parte importante del establishment que está en conflicto con Milei, encabezada por Paolo Rocca, empezó a empujar la opción presidencial de la ex ministra para el 2027, mientras que otros actores del poder permanente proponen una candidatura del banquero Jorge Brito.

Fuente: LPO