Milei cayó al puesto 16 en el ranking de presidentes latinoamericanos

Un relevamiento de CB Global Data ubicó al presidente argentino entre los mandatarios peor valorados de la región. Registró 34,8% de imagen positiva y solo quedó por delante de Perú y Venezuela.

La imagen positiva de Javier Milei volvió a mostrar una caída en el ranking de presidentes de América Latina elaborado por la consultora CB Global Data. El mandatario argentino quedó ubicado en el puesto 16 entre 18 jefes de Estado evaluados en la región, con una valoración positiva del 34,8%.

El estudio correspondiente a mayo de 2026 reflejó además una imagen negativa del 63% para el presidente argentino. Según explicó Cristian Buttié, director de la consultora, Milei descendió dos puntos respecto de la medición anterior y mantiene una tendencia sostenida a la baja.

De acuerdo al relevamiento, el jefe de Estado argentino sólo supera en el ranking a José María Balcázar, de Perú, y a Delcy Rodríguez, quien encabeza de manera interina el gobierno de Venezuela.

En los primeros lugares del listado aparecen la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con 67,8% de imagen positiva; Nayib Bukele, de El Salvador, con 67,5%; y Luis Abinader, de República Dominicana, con 60,2%.

Buttié sostuvo que la caída registrada en mayo fue menor a la de abril, aunque remarcó que la valoración del mandatario argentino continúa en retroceso y lo mantiene entre los presidentes con peor imagen de América Latina.