Buque patrullero oceánico permanece fondeado en rada

La unidad de superficie ARA “Contralmirante Cordero” se encuentra fondeado desde el lunes a unas tres millas frente a las costas de Caleta Olivia.

Es un patrullero oceánico (P-54) de 87 metros de eslora, de la clase Gowind, el más moderno de la Armada Argentina, incorporado en 2022 y está destinado a la vigilancia, control del mar, búsqueda y rescate (SAR) en el Atlántico Sur, con base principal de operaciones en Mar del Plata.

No hubo información oficial sobre su presencia en esta zona, pero fuentes confiables hicieron saber a El Patagónico que su reciente misión fue incorporarse al operativo de control de una flota de buques pesqueros extranjeros que, a través de sus empresas, solicitaron ingresar a aguas jurisdiccionales argentinas para protegerse de un violento temporal en altamar, producto de un fenómeno hidrometeorológico denominado ciclogénesis o sudestada.