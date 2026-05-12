Se fortalece la salud pública con nueva tecnología odontológica

La Municipalidad de Caleta Olivia, junto al Club de Leones y el Gobierno Provincial concretó la inauguración de un ortopantomógrafo para radiografías odontológicas complementado con sillón.

El acto se realizó en instalaciones del Centro de Integración Comunitaria (CIC) del barrio 17 de Octubre, con la presencia del embajador de Japón, Yoshitaka Hoshino e integrantes de la sede diplomática en Argentina.

El moderno equipamiento, que incluye una estufa esterilizadora y una turbina odontológica, fue instalado en dicho CIC, en un espacio especialmente acondicionado por administración municipal a fin de garantizar las condiciones necesarias para la operatividad de la aparatología incorporada.

En este marco, desde la gestión encabezada por el intendente Pablo Carrizo se expresó un especial agradecimiento al pueblo de Japón, representado por su Embajada, por posibilitar la adquisición de este equipamiento, a través de una articulación institucional con el Club de Leones.

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La oportunidad fue también propicia para reconocer y recordar la notable labor del dr. Gustavo Torres, fallecido en 2025, quien se desempeñó como responsable del servicio de odontología en el CIC, planteando desde ese lugar la necesidad de incorporar este equipamiento para contribuir a mejorar la calidad de atención de muchos pacientes.

La Secretaria de Estrategia y Gestión Operativa Andrea Bayón agradeció al Pueblo de Japón y al Club de Leones por el trabajo realizado para concretar este hecho.

“Nos enorgullece tener en nuestra localidad un equipamiento de esta magnitud que se traducirá en atención de última generación para nuestros vecinos”.

Por su parte, la presidenta del Club de Leones de la localidad, Elena Brevi, puso en valor el trabajo articulado con la embajada, el Municipio y la institución para el acondicionamiento de los espacios.

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Esta importante incorporación tecnológica se enmarca en el programa de Asistencia Financiera no Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana y permitirá realizar radiografías panorámicas con tecnología 2D y 3D, lo que representa una mejora sustancial en la capacidad de diagnóstico y consolida un avance significativo en la infraestructura sanitaria disponible para los vecinos y vecinas de Caleta Olivia.

Vale destacar que, si bien el Gobierno de Japón, a través de la embajada en Argentina, llevó a cabo un total de 81 proyectos, esta es la primera vez que se realiza una cooperación a la provincia de Santa Cruz.

Este gesto contribuye a la estrecha relación de amistad entre Argentina y Japón, que este año celebran el 128° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el 140° aniversario de la inmigración japonesa a Argentina

Fuente: Prensa Municipal