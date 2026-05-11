Las bailarinas Belén y Antonella Parra brillaron en Florianápolis

Las hermanas caletenses representaron a la Argentina en el certamen internacional de Intercambio Cultural de Danzas celebrado la semana pasada en la turística ciudad brasileña de Florianápolis.

Belén obtuvo el primer puesto en la categoría Ritmos Latinos individual, con un magnifico cuadro de salsa, en tanto que Antonella logró el subcampeonato en la categoría Danzas Polulares interpretando una zamba criolla

El evento reunió delegaciones de México, Chile, Ecuador, Brasil y Argentina en una propuesta que combinó competencia artística, talleres, capacitaciones e intercambio cultural durante cuatro jornadas intensas.

“Fui la única representante de Argentina en ritmos latinos y tuve el honor de llevar al país a lo más alto”, señaló emocionada Belén, en tanto que Antonella dijo que el evento internacional fue exigente “y una experiencia enorme”.

Ambas bailarinas son oriundas de Mar del Plata, pero están radicadas desde hace varios años en Caleta Olivia, donde continúan perfeccionando sus carreras artísticas.

Antonella recordó su formación en el Instituto Superior de Arte de Mar del Plata y destacó que también participó anteriormente en instancias vinculadas al Pre Cosquín como pareja estilizada.

El campeonato en Florianápolis fue el primero que organizó ICD (Intercambio Cultural de Danza), constituyéndose en una entidad internacional que proyecta continuar el evento durante los próximos años.

INOLVIDABLE EXPERIENCIA

Más allá de la competencia, las bailarinas resaltaron el valor de la experiencia compartida con artistas de otros países y provincias argentinas.

“Fueron cuatro días de intercambio cultural, talleres y convivencia con bailarines de distintos lugares. La verdad que estuvo muy lindo”, señalaron.

Argentina además recibió una distinción especial como “mejor hinchada” del certamen, en un evento que contó con una fuerte presencia de delegaciones nacionales, especialmente provenientes de Buenos Aires y Misiones.

En cuanto al aspecto económico, ambas reconocieron que el viaje fue posible gracias al esfuerzo personal y al apoyo de familiares, amigos y pequeños comercios locales.

“Hoy en día es muy difícil conseguir apoyo económico para el arte. Nosotras trabajamos y financiamos el viaje con mucho esfuerzo”, explicaron.

Belén agradeció a los comercios y personas que colaboraron con rifas, vestuario y distintas actividades para concretar el viaje y ambas hicieron especial mención al apoyo de su familia

“Hay mucha gente que no tiene grandes recursos y aun así decide apoyar estas causas culturales. Eso se valora muchísimo”, destacaron

Las bailarinas remarcaron además las dificultades que atraviesan muchos artistas santacruceños para sostener su formación y participar en competencias nacionales e internacionales.

“No solamente nos pasa a nosotras. Hay muchos bailarines en Santa Cruz a quienes les cuesta muchísimo afrontar los gastos para competir o capacitarse”, señalaron.

Respecto del futuro, adelantaron que el intercambio cultural tendrá una segunda edición en 2027 y que productores y organizadores continuarán realizando convocatorias y castings para seleccionar nuevos representantes argentinos.

“Queremos incentivar a todos los bailarines, no solamente de folklore o salsa, sino de todas las disciplinas, a que se animen a participar”, expresaron.