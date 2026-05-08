Presentan un libro de autoras locales en Biblioteca Popular

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Caleta Olivia, acompañó el jueves la presentación de “El Libro de Cuistóteles”, una propuesta literaria infantil.

La obra pertenece a las escritoras locales Patricia Sampaoli y Verónica Lamberti, y fue presentada en la Biblioteca Popular del barrio El Mirador.

La actividad reunió a escritores locales, vecinos y referentes culturales en un espacio dedicado a la promoción de la literatura infantil y regional.

En ese marco, la subsecretaria de Cultura, Dana Moreno, destacó la importancia de respaldar y visibilizar el trabajo de autores locales, remarcando el valor cultural que representan estos espacios para la comunidad.

“Es muy lindo y muy grato para nosotros recibir las invitaciones de nuestros escritores locales. En este caso estamos acompañando la presentación de un libro infantil con Patricia Sampaoli y Verónica Lamberti”, expresó.

Asimismo, la funcionaria subrayó que desde el municipio se continuará impulsando actividades vinculadas a la literatura y adelantó futuras propuestas en el marco del “Día del Escritor” que se celebrará el próximo mes.

En ese sentido, valoró el rol de la Biblioteca Popular El Mirador como uno de los espacios culturales más representativos de la ciudad, destacando el trabajo que realiza su equipo encabezado por Marta Toro en la difusión de la literatura local y regional.

Y cerró sus conceptos señalando que “ests biblioteca tiene un registro muy importante de autores locales y regionales. Por ello es fundamental que la comunidad pueda acercarse, hacerse socia y compartir también un poco de lectura”.