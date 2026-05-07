Auto destruido por el fuego en avenida de circunvalación

Alrededor de las 6:30 de este jueves, un Fiat Siena fue totalmente destruido por el fuego cuando circulaba por el trayecto de la inconclusa avenida de circunvalación de Caleta Olivia.

Bomberos de la Unidad Sexta fueron advertidos por vecinos de la emergencia, pero al llegar al lugar las llamas ya se habían propagado y convertido al rodado en una informe masa de hierros y chapas.

Al sitio del incidente también acudió personal de la Comisaría Segunda pero no hallaron al propietario, por lo cual se dejó una consigna que continuaba hasta cerca del mediodía a la espera de que alguien se presentara en el lugar ubicado a mitad de camino entre la zona de chacras y el barrio 17 de Octubre.

Hasta el mediodía de este jueves no se habían realizado las pericias para determinar las causas del incendio y aunque se presumía que pudo deberse a un cortocircuito, no se descartaban otras hipótesis.

Se trataría de un vehículo modelo 2010 o 2011, de acuerdo a una chapa patente (KEH 183) semi calcinada que fue hallada en el suelo y alguien colocó encima del capot.