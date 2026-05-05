Provincia define asistencia financiera para Caleta Olivia

El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, fue recibido por funcionarios del gobierno provincial, con quienes avanzo en una agenda de asistencia financiera y otras prioridades para la localidad.

El encuentro se celebró el lunes en Río Gallegos y contó con la participación del ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes y la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, en tanto que el jefe comunal estuvo acompañado por su secretario de Hacienda, Franco Antipani.

Se trabajó en la evaluación de alternativas de asistencia financiera, así como en la planificación y priorización de obras, en función de las necesidades actuales de la comunidad. Asimismo, se destacó la importancia de ordenar y establecer prioridades que permitan optimizar los recursos disponibles, y avanzar en soluciones concretas para los vecinos y vecinas de Caleta Olivia.

Vale señalar que el gobernador, Claudio Vidal, impulsa una agenda de trabajo basada en la articulación con los municipios, priorizando el ordenamiento de los recursos, la planificación estratégica y el acompañamiento a cada localidad en función de sus necesidades reales.

Esta línea de acción busca fortalecer las capacidades de gestión local, promover un uso eficiente de los recursos públicos y avanzar en políticas concretas que generen impacto directo en la calidad de vida de la comunidad.

Consecuentemente, la reunión con el intendente Carrizo se enmarca en una serie de instancias de trabajo que continuarán desarrollándose de manera conjunta con otros jefes de comunascon el fin de consolidar una planificación sostenida y articulada en el tiempo.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz