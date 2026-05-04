Homenaje a tripulantes del crucero General Belgrano

La Municipalidad de Caleta Olivia acompañó el sábado el acto conmemorativo al 44º aniversario del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano y rindió homenaje a su tripulación.

Fue el 2 de abril de 1982 cuando la entonces nave insignia de la Armada Argentina fue torpedeada por el submarino nuclear Conqueor cuando se encontraba fuera de la zona de exclusión de las Islas Malvinas, causando la muerte de 323 marinos.

El acto tuvo lugar en horas del mediodía junto al busto del Almirante Guillermo Brown, ubicado en la zona costanera.

En representación del Ejecutivo Municipal, el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, destacó la importancia de mantener vivo el recuerdo de quienes combatieron y dieron su vida por la patria durante el conflicto del Atlántico Sur.

“Hoy es un día de interés nacional y es parte de recordar a todos los veteranos de lo que fue el conflicto en Malvinas y el hundimiento del General Belgrano. Es honrar a más de 300 personas que dejaron la vida por la patria”, expresó el funcionario.

Asimismo, remarcó que el hundimiento del crucero continúa siendo un hecho repudiado por haberse producido fuera de la zona de exclusión establecida durante la guerra.

“Seguir reclamando también eso es parte de recordar la entrega y el patriotismo que tuvieron por nuestro país”, sostuvo.

Durante el acto, autoridades municipales realizaron la entrega de un presente a veteranos de guerra de Malvinas presentes en la ceremonia, en reconocimiento a su compromiso y servicio a la Nación.

En ese sentido, el jefe de Gabinete valoró la participación de los excombatientes y señaló que “contar con la presencia de muchos veteranos y poder honrarlos hace que este sea el marco correspondiente para el reconocimiento”.

Finalmente, destacó el significado de realizar este homenaje frente al mar, en la costanera local. “Estar aquí refleja también lo que ellos tuvieron que padecer en aquel momento. Es la mejor manera de recordarlos y de mantener viva la memoria”, concluyó.