Entregan de manera gratuita tres mil porciones de locro

Con motivo del Día Internacional del Trabajo, gremios de Caleta Olivia nucleados en la CGT Zona Norte, prepararon locro en tres ollas de grandes dimensiones, distribuyéndolo de manera gratuita.

Se estima que fueron más de tres mil las porciones de la exquisita comida criolla que, poco después del mediodía de este viernes, retiraron centenares de personas en la Plaza 20 de Noviembre.

El operativo solidario comenzó en la noche del jueves con la selección de todos los ingredientes y a hora temprana de hoy se instalaron los fogones, requiriéndose la participación de una legión de colaboradores, principalmente del gremio de Camioneros.

Grupos familiares de diferentes condiciones sociales acudieron a la Plaza, sobre todo los de bajos recursos económicos y mucha gente comenzó a formar fila con sus ollas, tuppers e improvisados recipientes a partir de las diez de la mañana.

En las inmediaciones igualmente se armaron mesas con tablones de madera y se colocaron sillas para quienes quisieran degustar la comida en el lugar, en tanto que los colaboradores ordenaron las filas, dándose prioridad a adultos mayores y otras personas con movilidad reducida o mujeres acompañadas por niños.

Además, integrantes de las ramas femeninas de Camioneros, CTA y Polo Obrero se ocuparon de recibir los recipientes y entregarlos con la comida que fue acompañada con porciones de pan.

Al concluir el operativo, el secretario general del gremio de Camioneros de Santa Cruz, Sergio Sarmiento, dijo que afortunadamente “llegamos con lo justo” para satisfacer la gran demanda.

Y si bien expresó su satisfacción por el éxito del evento solidario, también manifestó la tristeza que embarga el hecho de ver a mucha gente que no tiene trabajo producto de la crisis económica generada por la política de ajuste del gobierno nacional que repercute de sobremanera en muchas localidades de esta y otras provincias.

“El avance de la pobreza como consecuencia de la desocupación ha llegado a limites alarmantes y miles de familias sufren las consecuencias, por lo cual es necesario que los que tienen la responsabilidad de dirigir los destinos del pais y de nuestra provincia instrumenten acciones para revertir este doloroso panorama”, puntualizó.

LOCRO21 Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico.

LOCRO22 Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico.