Estatales preparan un duro documento para el 1º de Mayo

El Frente Gremial de trabajadores estatales de Caleta Olivia mantuvo un plenario general para acordar la elaboración de un documento crítico.

Las deliberaciones se realizaron a media tarde de este miércoles en la sede de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), con la presencia de dirigentes y afiliados a esa institución, de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), de la Asociación de Empleados Judiciales (incluyendo una representación de la delegación Pico Truncado), de la Asociación de Profesionales de la Salud (APROSA) y de la CTA Autónoma.

A ellos se sumaron integrantes de agrupaciones sociales, como el Polo Obrero y la Federación Nacional Territorial.

En ese marco, previo a la lectura de un borrador base, cada sector dio a conocer las problemáticas que los afectan, que en términos generales son coincidentes, como la demora en el llamado a paritarias salariales para compensar el alto costo de vida producto del proceso inflacionario; preocupación por la pérdida de puestos laborales; incremento de los niveles de pobreza y malestar por la latente puesta en vigencia de la Ley de Emergencia Económica.

El documento se conocerá en el acto central del viernes 1º de Mayo con motivo de conmemorarse el Día Internacional del Trabajo. El mismo tendrá lugar en horas del mediodía en la plaza 20 de Noviembre, luego de una marcha que partirá desde la plazoleta del Gorosito. Se anticipó que el manifiesto de los trabajadores contendrá severas críticas, tanto al gobierno provincial como al nacional de Javier Milei.

Además, en la plaza ubicada a cinco cuadras del microcentro, el gremio de camioneros tiene previsto preparar tres ollas populares para distribuir gratuitamente más de tres mil porciones de locro criollo.

OTRA MOVILIZACION

Por otra parte, para este jueves se anuncia otra movilización en consonancia con el paro nacional dispuesto por la CGT Nacional y la conducción central de ATE, contra las políticas de recesión y ajuste del gobierno de Milei.

El recorrido será de manera inversa a la del viernes, ya que los manifestantes de numerosos gremios y militantes de partidos políticos marcharan a partir de las 15:00 desde la plaza 20 de Noviembre hasta el Gorosito, donde se realizará un acto en el cual se leerán dos documentos.