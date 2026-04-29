Comercio en Comodoro: despidos e indemnizaciones que se pagan tarde

El dirigente sindical Matías Silva señaló que la crisis económica impacta de lleno en el sector, con pérdida de puestos de trabajo, salarios en baja y dificultades en el pago de indemnizaciones.

El secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Matías Silva, se refirió a la compleja situación que atraviesa el sector comercial, marcada por la caída del consumo y la persistencia de despidos.

En diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, Silva remarcó que la problemática afecta de manera generalizada a los trabajadores: “Todos los trabajadores de comercio estamos atravesando una situación económica compleja”.

Asimismo, sostuvo que el deterioro se profundizó en los últimos meses: “Todos, en este último tiempo, venimos siendo muy golpeados. La baja en la industria petrolera repercute directamente en los puestos de trabajo y el consumo”.

El referente gremial también apuntó contra las políticas económicas nacionales y sus efectos en el sector laboral: “Estos días son importantes para reflexionar y ver cómo seguimos de acá para adelante ante la pérdida de puestos de trabajo que afrontamos todos los días, con salarios a la baja que propone el Gobierno Nacional y que permanentemente pone piedras en el camino para homologar los acuerdos”.

En cuanto a la situación de los despidos, Silva advirtió que, si bien no alcanzan los niveles del año pasado, continúan registrándose con frecuencia: “Nosotros seguimos teniendo despidos, tal vez no en la misma cantidad que el año pasado, pero sí seguimos recibiendo despidos y ahora con el perjuicio de que no se pagan las indemnizaciones en tiempo y forma”.

Además, denunció prácticas empresariales orientadas a reducir costos: “Los empleadores quieren, de alguna manera, amortizar costos haciéndoselos pagar a los trabajadores”.

Por otro lado, el dirigente indicó que las desvinculaciones en supermercados responden a la retracción del consumo: “Se han dado por el bajo consumo, la caída en las ventas y la menor cantidad de unidades que vienen vendiendo”.

Finalmente, Silva señaló que desde el gremio mantienen gestiones para mitigar el impacto en los trabajadores: “Nosotros como Centro de Empleados de Comercio hemos mantenido reuniones tanto con la Cámara como con el Poder Ejecutivo Municipal para ver alternativas que alivianen a los trabajadores, como por ejemplo la quita del estacionamiento medido”.