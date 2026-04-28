Más de 341 millones en aportes del FAEM para 84 escuelas

El Municipio sostiene su política de acompañamiento a la educación pública mediante el fortalecimiento de cooperadoras escolares.

En la Escuela N° 760 “Guardacostas Río Iguazú”, el intendente Othar Macharashvili, junto a la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, presidió este martes la primera entrega de aportes correspondientes al Fondo de Asistencia Educativa Municipal 2026 (FAEM), destinados a fortalecer el trabajo de cooperadoras escolares y bibliotecas populares de la ciudad.

Además, estuvieron presentes los secretarios de Gobierno, Sergio Bohe; de Recaudación, Luis Perea; de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, junto a la subsecretaria Julieta Miranda; de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández; concejales y miembros de las distintas asociaciones cooperadoras escolares.

En su discurso, el jefe comunal subrayó que los fondos entregados “son los impuestos de los vecinos que vuelven a la comunidad para sostener el desarrollo de cada colegio a través de sus cooperadoras”. En ese sentido, destacó el esfuerzo que implica sostener estas organizaciones, señalando que “no es fácil organizarse ni mantener la participación activa”.

Asimismo, Macharashvili remarcó la importancia del acompañamiento a la tarea educativa. “Los docentes tienen la responsabilidad de formar e instruir, y estas herramientas permiten que puedan enfocarse en generar contenidos y acompañar a los chicos en su formación”, apuntó.

Finalmente, el intendente convocó a los vecinos a continuar cumpliendo con sus obligaciones tributarias, al tiempo que recordó que estos aportes permiten sostener programas educativos en toda la ciudad. “Cuando no se abonan los impuestos, no solo se resienten las arcas municipales, sino también programas esenciales como este que benefician directamente a estudiantes, docentes y familias de Comodoro Rivadavia”, concluyó.

UNA POLITICA PUBLICA SOSTENIDA

El FAEM se nutre de la recaudación mensual de impuestos inmobiliarios y automotores, y tiene como objetivo acompañar a espacios fundamentales para la formación, contención y desarrollo de niños y adolescentes de Comodoro Rivadavia.

A través de este fondo, el Municipio garantiza recursos para la promoción de actividades educativas, culturales y comunitarias.

En esta oportunidad, un total de 84 asociaciones cooperadoras escolares accedieron a este apoyo económico, tras haber cumplimentado los requisitos de presentación y rendición correspondientes. La inversión total destinada a esta entrega asciende a $341.054.289,01.

En este contexto, la secretaria de Cultura valoró el compromiso al señalar que “hay muchas personas que hacen posible que este dinero sea un aporte, ya que surge de un porcentaje del impuesto inmobiliario y automotor que se recauda desde la municipalidad de Comodoro Rivadavia y llega a nuestros hijos a través del trabajo de los docentes, con los directivos, para que los chicos tengan la mejor calidad educativa” y remarcó que “esto sirve como puente para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje”.

Finalmente, el director de la Escuela N° 760, Renato Dellagiovanna, señaló que “cada fondo es muy importante y estamos muy agradecidos, ya que en nuestra escuela recibimos a 700 alumnos que asisten durante la jornada completa porque vienen a taller a la mañana y a clases por la tarde o viceversa. Queremos darles a nuestros estudiantes un buen lugar, habitable, cómodo, pintado e higienizado”, acentuó.