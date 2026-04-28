Alerta en Chubut: anuncian lluvias intensas y posibles nevadas en la Cordillera

iEl Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este martes 28 de abril una jornada marcada por la inestabilidad en distintos sectores de Chubut, con especial atención puesta en la zona cordillerana, donde además de lluvias persistentes no se descarta la caída de nieve en áreas altas.

Según el informe oficial, durante la tarde se esperan precipitaciones de variada intensidad en la Cordillera de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer, además de la Costa de Escalante. En algunos sectores, las lluvias podrían presentarse de forma sostenida y por momentos con fuerte intensidad.

Sin embargo, el dato más relevante del pronóstico pasa por la posibilidad de nevadas en las zonas elevadas de la cordillera, especialmente hacia el cierre de la jornada, cuando el descenso de temperatura podría favorecer precipitaciones en forma de nieve. El fenómeno genera expectativa en plena temporada otoñal, ya que podría teñir de blanco los sectores más altos de la región.

En cuanto a los acumulados previstos, se estiman entre 10 y 20 milímetros, aunque no se descarta que en algunos puntos esos valores sean superados de manera localizada.

El martes se perfila así como una jornada compleja en la región andina, con rutas húmedas, baja visibilidad y condiciones cambiantes. Por ese motivo, se recomienda circular con precaución y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del pronóstico.