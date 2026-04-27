Jubilado denuncia demoras en PAMI para estudio clave

Miguel Ángel Martínez, un jubilado, denunció demoras en la autorización de un estudio médico por parte de PAMI y expresó su preocupación por la falta de respuestas ante un cuadro de salud que requiere diagnóstico urgente.

En diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, Martínez explicó que hace más de un mes y medio le detectaron un nódulo en la tiroides y que, desde entonces, no logra avanzar con el procedimiento necesario para determinar su gravedad. “Hace un mes y medio me detectaron un nódulo en la tiroides y me vienen dando vueltas, dicen que puede ser cancerígeno, pero para confirmar eso me tienen que hacer una punción”, sostuvo.

El jubilado indicó que su médica solicitó el estudio con carácter urgente, pero que el trámite administrativo permanece trabado. “La doctora hizo el pedido urgente y no hubo caso de que me den la orden aprobada. Me dicen que el auditor tiene que dar la certificación; el auditor me manda con el médico; el médico me dice que no tiene nada y yo sigo con el pedido pendiente”, relató.

En ese sentido, cuestionó la falta de coordinación dentro del sistema y aseguró que la situación se vuelve desgastante. “Me mandan de un lado a otro pero nadie me da una solución”, afirmó.

Asimismo, remarcó que el único paso que resta es la autorización formal para realizar el estudio. “Lo que está faltando es la autorización para que me hagan el estudio este”, señaló.

Martínez insistió en que la demora genera angustia e incertidumbre. “Hace más de un mes y medio que no tengo respuesta ni solución”, expresó.

Finalmente, el jubilado advirtió que no se trata de un caso aislado y apuntó a un problema más amplio en la atención de la obra social que tiene como rostro visible en Comodoro a Vanesa Nieva. “Sé que hay otras personas que están en la misma situación que yo, buscando una respuesta a la salud. Todos pagamos religiosamente nuestros aportes durante 30 años pero ahora nadie nos quiere atender”, concluyó.

Agregó que el reclamo también responde a un malestar generalizado: “estamos reclamando por la tensión que hay hacia PAMI”.