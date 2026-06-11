La crisis entre PAMI y los prestadores privados de Esquel continúa sin solución y afecta a miles de jubilados y pensionados que, desde hace dos meses, enfrentan serias dificultades para acceder a consultas, estudios e internaciones.

Se profundiza la crisis de PAMI en Esquel: sin atención médica y clínicas sin cobertura

El conflicto involucra a médicos, clínicas y sanatorios nucleados en el Círculo Médico del Oeste del Chubut, que mantienen suspendida la atención por falta de pago y demoras en las prestaciones por parte de la obra social.

Como consecuencia, los afiliados que necesitan atención médica deben afrontar el costo de las consultas de manera particular, mientras que numerosas prestaciones del sistema privado continúan sin cobertura.

Desde el sector prestador confirmaron que la deuda sigue acumulándose y que, por el momento, no existen definiciones ni plazos concretos para la normalización del servicio. En los últimos meses, la situación se caracterizó por pagos parciales, negociaciones inconclusas y reiteradas interrupciones en la atención.

La problemática también generó preocupación entre organizaciones que representan a los adultos mayores. Desde el Consejo Municipal de Adultos Mayores manifestaron su inquietud ante la falta de respuestas y las dificultades que enfrentan los afiliados para acceder a la atención médica.

Mientras tanto, la crisis impacta de lleno en el sistema público de salud. Ante la imposibilidad de atenderse en el ámbito privado, cada vez más pacientes recurren al Hospital Zonal de Esquel y a los centros de salud públicos, aumentando la demanda sobre un sistema que ya trabaja con recursos limitados.

Sin avances en las negociaciones y sin anuncios oficiales que permitan anticipar una solución, miles de afiliados continúan atravesando una situación de incertidumbre respecto a la cobertura de sus prestaciones médicas.