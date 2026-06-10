Un hombre de 58 años que atravesaba una situación habitacional crítica perdió el vehículo que utilizaba como refugio tras un operativo. La retención se produjo al constatarse que tenía la licencia de conducir vencida que no pudo renovar por falta de dinero.

Retratos de la crisis: Le secuestraron el auto donde estaba viviendo tras un control vial

Un hombre de 58 años que había comenzado a vivir en su automóvil luego de dejar la vivienda que alquilaba en Mendoza quedó en una situación aún más compleja tras el secuestro del vehículo durante un control vial.

Se trata de Javier Turco, quien aseguró que no pudo continuar afrontando el alquiler del lugar donde residía. Según su relato, el domingo pasado abandonó la vivienda y desde entonces utilizaba el automóvil como alojamiento, mientras permanecía en un terreno que le habían prestado.

De acuerdo con su versión, el lunes por la noche se dirigía hacia ese predio cuando advirtió la presencia de un control vial sobre la Ruta 20, en la zona de Los Corralitos. Al tener vencida la licencia de conducir, decidió detenerse unos 200 metros antes de llegar al operativo.

Minutos después, un efectivo policial le solicitó la documentación personal y la del vehículo. Turco explicó que intentó mostrar desde su teléfono celular el comprobante del seguro, aunque no pudo acceder al archivo por falta de datos móviles.

Tras constatar que el carnet de conducir estaba vencido, las autoridades dispusieron la retención del automóvil. El hombre sostuvo que informó a los agentes que estaba utilizando el vehículo como vivienda y que tenía previsto entregarlo al día siguiente, pero la medida se concretó igualmente.

Desde entonces, indicó que realizó distintas gestiones ante el Juzgado Vial para recuperar el rodado o acceder a un plan de pago. Según afirmó, hasta el momento no encontró una solución a su situación.