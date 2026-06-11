Corte programado de energía afectará a tres barrios de Zona Norte

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este viernes 12 de junio se realizará un corte programado del suministro eléctrico en tres barrios de la zona norte de Comodoro Rivadavia.

La interrupción del servicio se extenderá desde las 9:00 hasta las 13:00 horas y alcanzará a los barrios Caleta Córdova, El Faro y Chacras del Faro.

Según indicó la cooperativa, la medida responde a trabajos de mantenimiento en las instalaciones que abastecen de energía a esos sectores, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la red eléctrica.

Desde la SCPL aclararon que la ejecución de las tareas estará supeditada a que las condiciones climáticas sean favorables.

Ante esta situación, se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el horario previsto para la interrupción del servicio.