Corte programado de energía afectará a tres barrios de Zona Norte

La interrupción del servicio se extenderá desde las 9:00 hasta las 13:00 horas y alcanzará a los barrios Caleta Córdova, El Faro y Chacras del Faro.
Según indicó la cooperativa, la medida responde a trabajos de mantenimiento en las instalaciones que abastecen de energía a esos sectores, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la red eléctrica.
Desde la SCPL aclararon que la ejecución de las tareas estará supeditada a que las condiciones climáticas sean favorables.
Ante esta situación, se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el horario previsto para la interrupción del servicio.