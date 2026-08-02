Las reservas principales de Puesto La Mata comenzaron a recibir caudal desde el Sistema Acueductos durante la mañana de este domingo. La distribución se irá restableciendo de manera progresiva y piden un uso responsable del recurso.

El agua vuelve de a poco a los hogares de Comodoro

El servicio de agua potable comenzó a recuperarse este domingo en Comodoro Rivadavia luego de que las reservas principales de Puesto La Mata recibieran caudal proveniente del Sistema Acueductos.

La recuperación del abastecimiento se inició alrededor de las 8:00 y el restablecimiento de la distribución avanzará de manera paulatina hacia los distintos sectores de la ciudad.

Mientras continúa el proceso de normalización, desde el área de Saneamiento solicitaron a la comunidad hacer un uso racional del agua para acompañar la recuperación del sistema.

La interrupción del suministro se había originado por inconvenientes en el sistema de abastecimiento, situación que afectó a distintos sectores de Comodoro durante las últimas horas.