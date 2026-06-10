Los dólares de los periodistas de Milei al blanqueo de capitales

El diputado nacional Rodolfo Tailhade develó que los periodistas de A24 y LN+, Eduardo Feinmann, Luis Novaresio y Luis Gasulla, solicitaron adherirse al régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei para regularizar activos no declarados.

A través de sus redes sociales, el legislador de Unión por la Patria difundió documentación que, según afirmó, acredita el ingreso de los tres comunicadores al régimen. En ese marco, planteó interrogantes sobre el origen de los fondos que habrían sido incluidos en el proceso de regularización.

"Eduardo Feinmann, Luis 'Tamagotchi' Gasulla y Luis Novaresio entraron en el régimen de Inocencia Fiscal a blanquear guita negra. Seguro que el resto del 5% de periodistas honestos de Milei están en la misma", disparó el dirigente.

La adhesión de Feinmann (A24), Luis Novaresio y Luis Gasulla (LN+) al régimen de Inocencia Fiscal abre un debate que excede la cuestión tributaria. Si el mecanismo está pensado para exteriorizar (blanquear) fondos que permanecían fuera del radar fiscal, la pregunta inevitable es cuál fue el origen de esos recursos y por qué no habían sido declarados previamente.

Además, la discusión adquiere una dimensión política particular cuando involucra a figuras mediáticas que durante años ocuparon un lugar central en la construcción de sentido común sobre la economía, la corrupción y el rol del Estado. No se trata de periodistas marginales sino de comunicadores con capacidad para influir sobre millones de personas y que, con distintos matices, mantuvieron posiciones coincidentes con el discurso antiperonista y luego con buena parte de la agenda impulsada por Milei.

La revelación de Tailhade no demuestra por sí misma ninguna conducta ilegal más allá de la eventual regularización fiscal. Sin embargo, abre interrogantes políticos y éticos difíciles de ignorar. Si quienes construyeron durante años un discurso de transparencia y cuestionamiento permanente a la dirigencia política necesitaban blanquear fondos no declarados, el debate es la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen.

También emerge una pregunta más profunda: ¿de dónde provienen esos recursos? Sobre todo cuando los periodistas son acusados de "ensobrados" por el propio Milei. La incorporación al régimen no implica automáticamente la existencia de sobornos, retornos o pagos encubiertos, pero sí habilita la duda y una certeza: no era dinero o dólares declarado o en blanco.

Las acusaciones se suman al escándalo generado este miércoles por la adhesión al régimen del vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, acusado de enriquecimiento ilícito.

Otro que cayó en la volteada y fue apuntado por el diputado peronista fue Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo. “Felipe Núñez, uno de los Caputo boys, es otro que ingresó al régimen de Inocencia Fiscal. Es el mismo al que el Banco Nación le dio un crédito hipotecario de 373 millones de pesos a tasa subsidiada”, escribió Tailhade.

Según la documentación difundida por el legislador, Núñez habría realizado el trámite el 1 de junio correspondiente al período fiscal 2025.

El régimen de Inocencia Fiscal establece un esquema por el cual el Estado presume la buena fe de los contribuyentes y limita los controles sobre consumos personales y variaciones patrimoniales para quienes adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias. Además, habilita la regularización de fondos no declarados dentro del sistema financiero.