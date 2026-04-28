Martes inestable: anuncian lluvias, viento fuerte y ráfagas de hasta 87 km/h

Comodoro Rivadavia tendrá este martes 28 de abril una jornada marcada por la inestabilidad climática, con lluvias durante gran parte del día, descenso de temperatura y fuertes ráfagas de viento.

Según el pronóstico, la mañana comenzará con lluvias aisladas y temperaturas cercanas a los 9°C, mientras que el viento soplará del norte entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

Durante la tarde las condiciones empeorarán con lluvias fuertes y una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%.

La temperatura máxima llegaría a los 14°C, aunque el protagonismo lo tendrá el viento del oeste, con velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que oscilarán entre 70 y 78 km/h.

Noche con lluvia y ráfagas intensas

Hacia la noche continuarán las lluvias, con valores térmicos cercanos a los 12°C.

El viento se mantendrá intenso desde el oeste y las ráfagas podrían alcanzar entre 79 y 87 km/h.