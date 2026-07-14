En Comodoro denuncian a Milei por presunto ultraje a la bandera argentina

El músico Ignacio Stankewitsch presentó una denuncia penal ante la jueza Eva Parcio. La acusación se vincula con una publicación reposteada por el presidente en la red social X.

El músico de Comodoro Rivadavia, Ignacio Stankewitsch, presentó este martes una denuncia penal contra el presidente Javier Gerardo Milei ante el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, a cargo de Eva Parcio. La presentación fue ingresada por Mesa de Entradas de la Fiscalía Federal.

En el escrito, Stankewitsch solicita que se investigue al mandatario por el presunto delito de ultraje público a la bandera nacional, contemplado en el artículo 222 del Código Penal. La denuncia se fundamenta en una publicación reposteada por Milei en su cuenta oficial de la red social X durante julio de 2026, en la que aparece una imagen de la bandera argentina con el Sol de Mayo sustituido por la Estrella de David.

El denunciante sostiene que la difusión de esa imagen desde la cuenta oficial del Presidente le otorgó carácter público y una amplia repercusión, por lo que pide que se determine la eventual responsabilidad penal y se apliquen las sanciones previstas para ese tipo de delito.

Además, el escrito desarrolla un encuadre legal basado en el artículo 222 del Código Penal y en la Ley 23.208, que regula el uso de la Bandera Oficial de la Nación. También solicita que, al momento de una eventual individualización de la pena, se tenga en cuenta la investidura institucional del denunciado.

Como prueba, la presentación ofrece capturas de pantalla de la publicación cuestionada, solicita requerir información a la plataforma X sobre los datos de la publicación, incorporar la repercusión periodística del caso y disponer una pericia informática para verificar la autenticidad e integridad del contenido.

Tras realizar la presentación judicial, Stankewitsch publicó un mensaje en sus redes sociales en el que informó: "En el día de la fecha formulé denuncia contra Javier Milei por ultraje a símbolo patrio. Adjunto fotos de la documentación presentada ante el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, ingresado por Mesa de Entradas de Fiscalía correspondiente".