Ravier hundió a Viola por viajar al Mundial

El vocero explicó que no hubo una prohibición, pero sí un compromiso de los hermanos Milei que el viceministro no acató.

El vocero Adrián Ravier hundió al viceministro de Justicia, Santiago Viola, por haber desoído el pedido de los hermanos Milei de no viajar al Mundial.

Ravier explicó en conferencia de prensa que no había una prohibición de viajar a ver los partidos de la Selección a Estados Unidos, pero sí un compromiso del presidente, su hermana y los ministros de no hacerlo.

Karina les había dicho a los funcionarios que tenían prohibido viajar a Estados Unidos por el Mundial, por lo que sorprendió la foto de Viola viendo a la Selección en una de las mejores ubicaciones del estadio de Kansas City.

"Sobre el tema del Mundial puedo decir que tanto el Presidente de la Nación, como Karina Milei, como también los ministros, han hecho un compromiso de no ir al Mundial. Pero no hubo ningún pedido a todos los funcionarios de que no asistan", afirmó Ravier.

El vocero confirmó de esa forma que había una línea política clara de no viajar al Mundial y dejó en evidencia que Viola la desobedeció. De hecho, mencionó su caso pese a que la pregunta que le hicieron era general sobre funcionarios que hayan viajado, con lo que podría deducirse que buscó exponerlo.

"Sé que está el caso de Santiago Viola que se mencionó, que se hizo público. Se tomó 4 días de licencia y viajó al Mundial por una decisión personal, pero no es el caso de los ministros para arriba dentro de la estructura del gobierno", sostuvo Ravier.

La conclusión es que el vocero, cercano a Santiago Caputo, buscó dejar pegado a Viola, que es cercano a los primos Martín y Lule Menem, enemigos internos del asesor. De hecho, Viola ocupa el cargo de viceministro luego de que los Menem y Karina se cargaron al caputista Sebastián Amerio.