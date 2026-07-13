Federico Esteban Sicilia dejó la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, área encargada de la gestión presupuestaria y administrativa del organismo. Su salida fue oficializada por decreto y Mariana Vello asumirá en su reemplazo.

Echaron a un alfil de Adorni que manejaba la caja de la jefatura de Gabinete

El Gobierno nacional oficializó este lunes la salida de Federico Esteban Sicilia de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete, un cargo estratégico dentro de la estructura administrativa del organismo. La medida fue formalizada mediante el decreto 582/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Sicilia integraba el círculo de mayor confianza de Manuel Adorni y era uno de sus principales colaboradores durante su paso por la Jefatura de Gabinete. De acuerdo con lo trascendido, tanto el jefe de Gabinete, Diego Santilli, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, impulsaban su alejamiento.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y Santilli, acepta la renuncia del funcionario y agradece los servicios prestados durante su gestión.

Al frente de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, Sicilia tenía bajo su responsabilidad la elaboración y el seguimiento del presupuesto de la Jefatura de Gabinete, además de supervisar las áreas económicas, financieras y contables. También coordinaba programas y proyectos con financiamiento externo para la administración de los recursos.

Entre sus funciones figuraban además la gestión y el archivo de los actos administrativos suscriptos por el jefe de Gabinete y otras autoridades, así como la intervención en la tramitación de sumarios administrativos y procedimientos disciplinarios.

En la misma norma, el Ejecutivo designó a la abogada Mariana Vello como nueva secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete.