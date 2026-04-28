El Juzgado de Familia N° 2 de Trelew, a cargo del Dr. Guillermo Ledesma Lozano, junto a la Dirección General de Adopciones de la Provincia del Chubut, lanzó una convocatoria pública provincial para encontrar una familia adoptiva o referentes afectivos para una adolescente de 16 años.

Chubut busca una familia para una adolescente de 16 años

La búsqueda está dirigida a personas que deseen prohijar mediante adopción o brindar acompañamiento como referentes afectivos, una figura clave para garantizar contención emocional, acompañamiento y vínculos estables.

Según se informó oficialmente, se trata de una joven de 16 años que cursa el nivel secundario con buen rendimiento académico.

Entre sus intereses, disfruta cocinar, escuchar música, pasear y participar en actividades vinculadas a la iglesia.

Desde el organismo remarcaron que la convocatoria está orientada especialmente a familias monoparentales, es decir, personas únicas dispuestas a asumir ese compromiso afectivo y de cuidado.

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán comunicarse por correo electrónico a [email protected]

, enviando sus datos personales y de contacto.

El plazo de inscripción se extiende hasta el 30 de junio de 2026 inclusive.

Este tipo de convocatorias buscan garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en entornos de cuidado, con vínculos protectores y oportunidades de desarrollo integral.

En este caso, la provincia busca construir una nueva oportunidad de acompañamiento y pertenencia para una adolescente que espera una familia.