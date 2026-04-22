Convocatoria para encontrar familia adoptiva a un adolescente de 14 años

La convocatoria fue impulsada por el Juzgado de Familia N°1 de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Dra. Jorgelina Castillo, junto con la Dirección General de Adopciones de Chubut.
El joven cursa 3° año de la escuela secundaria y actualmente reside en un dispositivo de cuidado residencial. Desde el organismo indicaron que espera encontrar una familia que pueda brindarle contención, acompañamiento y los cuidados necesarios para su desarrollo integral.
Entre sus intereses, se destacan los juegos en línea, la música y el entrenamiento físico.
Cómo postularse
Las personas interesadas podrán inscribirse desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo inclusive, enviando sus datos personales y de contacto a los correos:
La convocatoria tiene alcance provincial y busca ampliar las posibilidades de restitución del derecho a vivir en familia.