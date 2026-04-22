La Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia difundió una convocatoria pública provincial destinada a personas individuales y/o familias interesadas en brindar guarda con fines adoptivos a un adolescente de 14 años.

Convocatoria para encontrar familia adoptiva a un adolescente de 14 años

La convocatoria fue impulsada por el Juzgado de Familia N°1 de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Dra. Jorgelina Castillo, junto con la Dirección General de Adopciones de Chubut.

El joven cursa 3° año de la escuela secundaria y actualmente reside en un dispositivo de cuidado residencial. Desde el organismo indicaron que espera encontrar una familia que pueda brindarle contención, acompañamiento y los cuidados necesarios para su desarrollo integral.

Entre sus intereses, se destacan los juegos en línea, la música y el entrenamiento físico.

Cómo postularse

Las personas interesadas podrán inscribirse desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo inclusive, enviando sus datos personales y de contacto a los correos:

[email protected]

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La convocatoria tiene alcance provincial y busca ampliar las posibilidades de restitución del derecho a vivir en familia.