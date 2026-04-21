"Delincuente malparido": nuevo ataque de Milei a un periodista crítico

El Presidente volvió a cuestionar a Carlos Pagni luego de que hiciera un análisis sobre el ajuste de los salarios en el Gobierno.

En una nueva ofensiva contra la prensa, el presidente Javier Milei volvió a apuntar contra Carlos Pagni tras su editorial de este lunes en el programa Odisea Argentina de LN+, en el que analizó la situación económica del país y habló del creciente deterioro en el salario de los trabajadores.

“Delincuente malparido”, escribió en primer lugar el jefe de Estado en su cuenta de X, junto a un fragmento de la columna del periodista.

Tras esto, compartió otro posteo que criticaba el análisis de Pagni con las siglas “NOL$ALP” que el Presidente utiliza de forma irónica habitualmente y que significan “no odiamos lo suficiente a los periodistas“. La letra “S" la simboliza con el signo monetario del peso, el dólar y otras monedas.

Minutos más tarde, volvió a replicar otra publicación de una cuenta de X afín al Gobierno que hacía alusión a un supuesto error en los datos de la columna del periodista. Pagni da datos de enero de 2023 pero en ningún momento afirma que Milei ya era presidente entonces.

“Desenmascarando a la basura inmunda asquerosa que vive operando. ¡Ciao!“, subrayó Milei.

Para cerrar la seguidilla de posteos, el jefe de Estado tildó a Pagni de “basura repugnante” y apuntó contra La Nación: “Hay complicidad absoluta por parte del medio que avala a un operador serial”.

Hace apenas una semana, Milei había apuntado contra otro periodista. En esa oportunidad, atacó a Joaquín Morales Solá por una nota de opinión. “Lo dice la basura humana que se pasó un montón de tiempo diciendo que yo tenía un acuerdo con CFK [por Cristina Kirchner]”, escribió en su cuenta de la red social X.

“Esta inmundicia humana omite que se la pasó mintiendo a diestra y siniestra. Nunca pidió perdón por sus errores. Su error sistemático muestra su deshonestidad”, añadió.

En el artículo, Morales Solá hacía alusión a las continuas agresiones del Presidente para con la prensa. De hecho, la respuesta de Milei había llegado en medio de un raid de críticas hacia que había tenido esa semana en declaraciones televisivas. “El 95% de los periodistas son delincuentes”, afirmó en diálogo con Televisión Pública.

A su vez, ese mismo fin de semana de Pascuas había utilizado sistemáticamente sus redes sociales para compartir cientos de mensajes contra los periodistas. Según datos recopilados, en cuatro días —desde el jueves 2 de abril hasta el domingo 5— escribió 86 tuits contra la prensa y republicó otros 874 emitidos originalmente por militantes libertarios, funcionarios o usuarios desconocidos.