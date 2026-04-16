Notable participación en las jornadas industriales

El encuentro “Construyendo el Nodo de Parques Industriales Patagonia Austral” resalta el impulso al desarrollo y el fortalecimiento de parques industriales en todo el país.

Este jueves comenzó el encuentro “Construyendo el Nodo de Parques Industriales Patagonia Austral”, donde se abordarán ejes estratégicos como la transición energética, los hidrocarburos, la logística, las energías renovables y la economía del mar, todos atravesados por el desafío de fortalecer la competitividad sistémica y el desarrollo productivo.

La iniciativa representa una oportunidad para consolidar un espacio de intercambio y articulación entre los distintos sectores, promoviendo una agenda industrial regional con identidad propia y basada en las potencialidades del territorio.

El acto de presentación de las jornadas fue encabezado por el intendente Othar Macharashvili, quien destacó la importancia de proponer una gestión colectiva y consensuada entre el sector público, el privado, el académico y los sindicatos, para enfrentar la actual crisis económica mediante la diversificación de la matriz productiva con actores regionales con miras hacia una industrialización con equidad, que priorice la creación de empleo genuino y el bienestar social sobre la mera rentabilidad empresarial.

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En ese marco, el mandatario valoró la participación de instituciones, empresas, universidades y representantes de distintos puntos del país, al señalar que “este tipo de espacios de debate colectivo son fundamentales para diseñar políticas públicas que permitan afrontar el contexto económico actual y promover el crecimiento con equidad”. Asimismo, anunció la puesta en marcha de un parque tecnológico y el fortalecimiento de un parque industrial, junto con la promoción productiva y programas de formación laboral, con especial atención en jóvenes y la igualdad de género en el empleo.

Finalmente, Macharashvili informó la reglamentación de la Ordenanza de Promoción de la Energía Distribuida, “una herramienta que permitirá fomentar nuevas inversiones en el sector energético”, y celebró el avance del primer parque solar en la ciudad.

En esa línea, reafirmó “el compromiso de consolidar un proceso de crecimiento sostenido que genere empleo y mejore la calidad de vida de la comunidad, destacando que el desarrollo de Comodoro Rivadavia solo será posible a partir del trabajo conjunto y el compromiso de todos los sectores”.

LOS PRESENTES

También estuvieron en el acto inaugural el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el secretario general del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia y titular del Grupo Jornada Medios, Héctor González; el presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), Rodolfo Games, participaron el vice intendente, Maximiliano Sampaoli; los intendentes de Rada Tilly, Mariel Peralta; de Sarmiento, Sebastián Balochi, de 28 de Julio, Luka Jones; la representante comercial de Rusia en Argentina, Anastasia Chalenko; la cónsul de Chile, Daniela Briones Riveros, y el rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Gustavo Fleitas.

También estuvieron el gerente de Relaciones Institucionales de PAE, Horacio García; el gerente de Operaciones Upstream de PECOM, Pablo Alonso; el gerente de Servicios y Soluciones Integrales de PECOM, Christian Malesich; el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia, Alexis Togel; el gerente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Domingo Squillace; el diputado nacional, Jose Glinski, concejales, funcionarios provinciales y municipales.

Asimismo, acompañaron el evento las autoridades y referentes del Puerto de Comodoro Rivadavia; SCPL; Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia; CAPSA - CAPEX; INTI; Instituto de Biociencias de la Patagonia; Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca Golfo San Jorge; Centro Científico Tecnológico; Centro Nacional Patagónico; Hotel Lucania; Transición Energética Sostenible; e Instituto Ciuna.