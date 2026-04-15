El sospechoso, de 28 años, está vinculado a distintas causas por delitos contra la propiedad.

Operativo en las 1008 para detener a un prófugo de la Justicia

En la mañana de este miércoles, personal de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia llevó adelante un allanamiento en el barrio 30 de Octubre que culminó con la detención de un hombre de 28 años, sobre quien pesaban múltiples pedidos de captura.

La medida fue dispuesta por la Justicia, a partir de un requerimiento de la Fiscalía, y autorizada por el juez penal de turno en el marco de diversas causas por robo en grado de tentativa, daños y hurto, todas ocurridas en la ciudad. El sujeto ya había sido identificado como presunto autor de distintos hechos contra la propiedad.

Tras varios días de tareas investigativas y de observación, los efectivos lograron establecer el domicilio en el que se ocultaba el sospechoso, lo que permitió concretar su detención.

El procedimiento contó con la colaboración de personal de la Comisaría Seccional Quinta