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Detienen a un hombre por robar un matafuego de una camioneta

El sospechoso fue interceptado cuando circulaba en bicicleta por el barrio Roca con el elemento sustraído.

Personal de la Comisaría Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia detuvo este lunes a un hombre acusado de sustraer un matafuego del interior de una camioneta perteneciente a la empresa Fas Forestal.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 13:50, cuando efectivos que realizaban patrullajes preventivos fueron alertados sobre un robo ocurrido en calle Clarín al 165. Según la información recabada, un individuo había sustraído un matafuego y se había retirado del lugar a bordo de una bicicleta.

A partir de estos datos, la Policía inició un rastrillaje en la zona y logró ubicar a un sujeto con características físicas y de vestimenta coincidentes en inmediaciones de las calles El Chubut y Portugal.

Al proceder a su identificación, los uniformados constataron que llevaba consigo un matafuego con la inscripción de la empresa damnificada, por lo que se dispuso su inmediata aprehensión y traslado a la dependencia policial.

El detenido fue identificado como Osvaldo T., de 37 años, y quedó a disposición de la Justicia.

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