El sospechoso fue interceptado cuando circulaba en bicicleta por el barrio Roca con el elemento sustraído.

Detienen a un hombre por robar un matafuego de una camioneta

Personal de la Comisaría Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia detuvo este lunes a un hombre acusado de sustraer un matafuego del interior de una camioneta perteneciente a la empresa Fas Forestal.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 13:50, cuando efectivos que realizaban patrullajes preventivos fueron alertados sobre un robo ocurrido en calle Clarín al 165. Según la información recabada, un individuo había sustraído un matafuego y se había retirado del lugar a bordo de una bicicleta.

A partir de estos datos, la Policía inició un rastrillaje en la zona y logró ubicar a un sujeto con características físicas y de vestimenta coincidentes en inmediaciones de las calles El Chubut y Portugal.

Al proceder a su identificación, los uniformados constataron que llevaba consigo un matafuego con la inscripción de la empresa damnificada, por lo que se dispuso su inmediata aprehensión y traslado a la dependencia policial.

El detenido fue identificado como Osvaldo T., de 37 años, y quedó a disposición de la Justicia.