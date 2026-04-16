Personal policial que cumplía servicio adicional en la empresa Pecom, en conjunto con agentes de seguridad privada, intervino este miércoles en un hecho de robo de cobre en el predio ubicado en el barrio Diadema Argentina.

Detienen a un hombre por robo de cobre en un predio de Diadema

Según informaron fuentes oficiales, los efectivos que se movilizaban en un vehículo de la firma Wall Security detectaron a un hombre circulando dentro del predio a bordo de un Toyota Etios. El sujeto transportaba una mochila y un bolsón, ambos cargados con recortes de cobre.

Tras realizar una inspección ocular en el lugar, se constató el faltante de dos líneas de un vano de tendido eléctrico de cobre desnudo. Asimismo, se hallaron restos del material en el sector donde fue observado el individuo.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del vehículo, un mameluco de trabajo color verde y una pinza de corte, elementos que habrían sido utilizados para cometer el ilícito.

El hombre, identificado como Carlos Daniel L., de 55 años, quedó detenido a disposición de la Justicia.