Amenaza de tiroteo en el colegio Domingo Savio generó alto ausentismo

Aunque las clases se desarrollaron con normalidad y bajo custodia policial, muchos padres decidieron no enviar a sus hijos al Colegio tras una amenaza detectada en un baño. Vinculan el hecho a un reto viral en redes sociales.

Una jornada de marcada tensión se vivió este jueves 16 de abril en el Colegio Santo Domingo Savio, luego de que el miércoles se viralizará una amenaza de tiroteo escrita con marcador en uno de los baños del establecimiento. El mensaje, que advertía sobre un presunto ataque para esta fecha, activó de inmediato los protocolos de seguridad y la intervención de las autoridades.

El director general de la institución, Andrés Quezada, informó que tras el hallazgo se realizó la denuncia correspondiente, que fue elevada a la Fiscalía para la intervención de Criminalística, y se notificó al área de supervisión de educación privada del Ministerio de Educación. Como medida preventiva, durante toda la jornada el colegio cuenta con presencia policial en su interior y patrullajes constantes en los alrededores a cargo de la Seccional Segunda.

El temor generado por la amenaza llevó a muchos padres a no enviar a sus hijos al establecimiento, pese a las garantías de seguridad implementadas. Desde la institución señalaron que se trató de una reacción entendible ante la gravedad del mensaje.

En relación al origen del hecho, Quezada lo vinculó a un fenómeno viral en redes sociales. Según explicó, el contenido de la amenaza coincide con un “challenge” que circula en plataformas como TikTok y que se ha replicado en distintos colegios del país. “Es un mensaje muy similar al que ya se ha visto en otros establecimientos, con la misma fecha y formato”, indicó.

El directivo aprovechó además para hacer un llamado a las familias sobre la importancia del control parental en el uso de la tecnología. “La familia tiene la responsabilidad de saber qué consumen sus hijos en redes sociales, con quién interactúan y qué publican. Hoy el celular requiere el mismo seguimiento que antes se hacía con los cuadernos”, sostuvo.

Asimismo, advirtió sobre otros riesgos asociados al uso de redes, como situaciones de acoso, exposición a contenidos inapropiados o contactos peligrosos. En ese sentido, recordó que el colegio mantiene la prohibición del uso de celulares dentro del establecimiento como medida preventiva.

Finalmente, Quezada remarcó que muchas problemáticas vinculadas a la convivencia escolar tienen origen fuera del ámbito educativo. “Los alumnos pasan pocas horas en el colegio; gran parte de estas situaciones se generan fuera, en espacios donde la institución no tiene injerencia. Por eso es fundamental el acompañamiento de las familias”, concluyó.