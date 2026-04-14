En Quirno Costa hallan moto robada hace siete años

El rodado había sido denunciado como robado en 2019. Fue hallado por la Policía mientras un hombre lo empujaba en la vía pública.

Personal de la Comisaría Seccional Cuarta de esta ciudad recuperó una motocicleta con pedido de secuestro vigente durante un patrullaje preventivo realizado en la madrugada de este martes en el barrio Quirno Costa.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 00:15, cuando los efectivos que recorrían la zona observaron a un hombre que empujaba un motovehículo marca Zanella, de color negro, en la calle Santa Clara, entre Santa Rosa y avenida 10 de Noviembre. Al notar que la motocicleta presentaba la cadena dañada, los uniformados procedieron a identificar el rodado.

Tras consultar el dominio en el sistema, se constató que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo por un hecho de hurto ocurrido en el año 2019.

Ante esta situación, el fiscal de turno dispuso el secuestro de la motocicleta, que quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.