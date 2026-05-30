La Justicia ahora desconoce el paradero de Luis Uribe

Se trata de quien habría sido el destinatario original de los disparos efectuados por Mayco Serrano y que le costaron la vida a Mariana Calfuquir.

El fiscal de Comodoro Rivadavia, Ariel Corredera, reveló un dato preocupante en el marco de la investigación por el homicidio de Mariana Calfuquir, ocurrido el pasado 19 de mayo: la Justicia desconoce actualmente el paradero de Luis Damián Uribe (30), quien, según la hipótesis fiscal, habría sido el objetivo original del ataque armado.

Las declaraciones fueron realizadas en diálogo con Radio 3, luego de la audiencia en la que Mayco Serrano (27) reconoció haber efectuado los disparos durante el hecho ocurrido en el barrio Máximo Abásolo.

No obstante, el acusado sostuvo que actuó en defensa de su hermano, Juan Julio Serrano (30), durante una discusión originada por una deuda de dinero.

Según explicó Corredera, la investigación permitió reconstruir un conflicto previo entre Uribe y la familia Serrano. “Existía una confrontación y una deuda de dinero entre Uribe y la familia Serrano. Uribe concurre al domicilio para reclamar ese dinero, la discusión escala y en ese contexto se producen los disparos”, detalló el fiscal.

En relación con las imputaciones, Mayco Serrano fue acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de consumación por la muerte de Mariana Soledad Calfuquir (33), madre de dos menores y embarazada de dos meses, y de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa respecto de Uribe. Por su parte, Julio Serrano quedó imputado como partícipe necesario en el hecho.

Corredera también advirtió sobre las dificultades que enfrenta la investigación debido al temor que existe entre vecinos y posibles testigos. “Nos hemos encontrado con tremendos obstáculos para avanzar en la investigación. Hay muchísimo temor y eso fue uno de los argumentos para sostener la prisión preventiva”, señaló.

Finalmente, el fiscal confirmó que Uribe no aportó información relevante a la causa y reconoció que las autoridades desconocen su ubicación actual. “No brindó datos, absolutamente no. De hecho, no estamos seguros de su actual paradero”, afirmó.

La investigación continúa con la realización de pericias balísticas, análisis científicos y la revisión de registros de cámaras de seguridad, elementos que serán clave para esclarecer completamente las circunstancias del crimen de Mariana Calfuquir.