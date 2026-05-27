Detuvieron a dos sospechosos por el crimen de Mariana Calfuquir

Los procedimientos se realizaron este miércoles en los barrios Máximo Abásolo y San Cayetano. La Policía del Chubut secuestró prendas y otros elementos vinculados a la investigación por el homicidio de la mujer de 33 años y las lesiones sufridas por Luis Uribe.

La Policía del Chubut detuvo este miércoles en Comodoro Rivadavia a dos hombres señalados como los principales sospechosos del homicidio de Mariana Calfuquir y del ataque armado que dejó herido a Luis Uribe.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División de Investigaciones (DPI) mediante allanamientos realizados en viviendas de los barrios Máximo Abásolo y San Cayetano. Durante los operativos, los efectivos arrestaron a dos hombres de 34 y 31 años y secuestraron prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para la causa.

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El hecho investigado ocurrió durante la noche del martes 19 de mayo, cuando las víctimas circulaban en un vehículo por la zona sur de la ciudad. Como consecuencia de los disparos, Calfuquir, de 33 años, murió en el lugar, mientras que Uribe sufrió lesiones por arma de fuego.

Según informó la fuerza policial, la investigación avanzó a partir de nuevas entrevistas y del análisis de registros fílmicos obtenidos mediante medidas autorizadas judicialmente. A partir de esas imágenes, los investigadores solicitaron nuevas diligencias ante el Ministerio Público Fiscal, que derivaron en los allanamientos concretados este miércoles.

La causa es encabezada por el fiscal general Ariel Corredera y cuenta con intervención de la jueza penal Daniela Arcuri. Los detenidos permanecerán alojados en distintas dependencias policiales de Comodoro Rivadavia hasta la audiencia de control de detención.