La Policía vincula el crimen de la Séptima con una guerra de bandas

Luego del violento ataque que terminó con una mujer fallecida en la puerta de la Seccional Séptima y su pareja luchando por su vida en el Hospital Regional, el subjefe de la Policía de Chubut, comisario Mauricio Zabala, rompió el silencio.

El alto mando policial atribuyó el hecho a una escalada de violencia entre “grupos antagónicos” que operan en la ciudad. Pese a los recientes allanamientos y la presencia policial, Zabala reconoció que estos enfrentamientos “lamentablemente no paran”, marcando una jornada negra que suma la octava víctima fatal en lo que va del 2026.

La ciudad amaneció conmocionada tras un nuevo episodio de violencia extrema que pone bajo la lupa la eficacia de los operativos de seguridad vigentes. El subjefe de la Policía de Chubut, Mauricio Zabala, se refirió al homicidio ocurrido anoche frente a la Seccional Séptima, enmarcando el hecho en una disputa territorial y de poder entre bandas locales.

“Viene todo derivado de estos enfrentamientos que se suceden en la ciudad entre grupos antagónicos”, afirmó Zabala en diálogo con Radio Chubut. El jefe policial mostró su preocupación ante la persistencia de estos ataques, señalando que, a pesar de los esfuerzos investigativos y preventivos, la conflictividad no cede: “Lamentablemente no paran a pesar de los allanamientos recientes”, sentenció.

El hecho ocurrió este martes por la noche, cuando una pareja, herida de bala, intentó buscar auxilio llegando por sus propios medios a la Seccional Séptima. La escena fue desgarradora: la mujer falleció a escasos metros de la dependencia policial antes de que pudiera recibir asistencia médica especializada.

Su pareja, un hombre que sería residente del barrio Padre Corti, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional en estado desesperante, con una herida de arma de fuego en el tórax. Tras ser intervenido quirúrgicamente, su pronóstico permanece bajo reserva, aunque las autoridades confirmaron que su vida pende de un hilo.

Con el fallecimiento de la mujer, cuya identidad aún se preserva por la investigación en curso, Comodoro Rivadavia alcanza la cifra de ocho homicidios en lo que va de 2026. La recurrencia de estos hechos, según el análisis de la Jefatura, responde a una dinámica de represalias constantes entre facciones rivales que operan en los barrios de la zona sur y norte.

La Brigada de Investigaciones y el Ministerio Público Fiscal trabajan en el relevamiento de testimonios y cámaras de seguridad para identificar a los atacantes, quienes habrían interceptado a la pareja en el marco de esta “guerra de bandas” mencionada por Zabala. Por el momento, no hay detenidos, pero la Policía ha reforzado la vigilancia en sectores estratégicos ante el temor de nuevas vendettas vinculadas a este último asesinato.