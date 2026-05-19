El corte comenzará este miércoles 20 de mayo a las 8 y se extenderá durante 24 horas. La medida afectará a distintos sectores.

Varios barrios se quedan sin agua por tareas de mantenimiento del acueducto

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este miércoles 20 de mayo, desde las 08:00 horas y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua en diversos barrios de Comodoro Rivadavia debido a trabajos de mantenimiento en la zona de gravedad del Acueducto del ’99.

La medida se enmarca en el Plan Anual de Mantenimiento programado del Sistema Acueductos y alcanzará a los barrios Laprida, Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Ciudadela, la zona alta de Las Flores, Petroleros Privados, ex Radio Estación, Fuerza Aérea, la zona alta de La Floresta, un sector de Los Tres Pinos y la zona de Chacras de Saavedra.

Asimismo, desde la prestataria indicaron que en los barrios Próspero Palazzo y Kilómetro 8 se registrará baja presión en las conexiones domiciliarias mientras se desarrollen las tareas.

Finalmente, la SCPL solicitó a los vecinos hacer un uso racional del servicio durante el período que duren los trabajos.