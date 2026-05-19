El intendente explicó que la firma adjudicataria no presentó la documentación requerida al momento de formalizar el contrato. Y destacó el trabajo previo realizado durante el proceso licitatorio.

Othar ratificó las causas por las que se cayó la licitación con MR

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, se refirió este martes a la caída de la firma del contrato del transporte público con la empresa MR y sostuvo que la situación se produjo porque la firma no logró acreditar la documentación exigida para avanzar con la instancia final del proceso.

Durante una conferencia de prensa, el jefe comunal repasó el desarrollo de la licitación y remarcó que el procedimiento demandó varios meses de trabajo técnico e institucional.

“El proceso que se viene haciendo es con mucho trabajo interno de todos los sectores. Se presentó un pliego en el Concejo, se trabajó cuatro meses, se aprobó de forma unánime; eso le dio fuerza mayor y después se fue generando el proceso de la licitación”, expresó.

Macharashvili recordó que en la convocatoria participaron cinco empresas y que posteriormente se avanzó con la adjudicación de una de las oferentes, respetando los plazos establecidos en el pliego licitatorio.

“Se presentaron cinco empresas, pero se llegó a la adjudicación de una de las oferentes con la que se trabajó en los tiempos que fija el pliego para llegar al contrato final”, señaló.

Sin embargo, explicó que al momento de concretar la firma contractual, la empresa MR no cumplió con los requisitos documentales solicitados por el municipio.

“En ese contrato tenían que cumplir con la documentación que rige y al momento de la firma no pudieron acreditar la documentación. Con la responsabilidad que me toca como intendente y para salvaguardar los derechos de este municipio, no pudimos concretar la firma y por ende no quedó confeccionada la licitación”, afirmó.

El intendente también reconoció el impacto que tuvo la situación dentro de la gestión municipal y manifestó su malestar por el desenlace del proceso.

“Es un tema que en lo personal me dejó un sabor amargo; me dejó enojado todo el día porque la empresa no pudo acreditar”, concluyó.