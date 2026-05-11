La medida fue ratificada este lunes durante una audiencia de revisión. Fiscalía sostuvo que persisten los riesgos procesales y la defensa no presentó oposición al pedido.

Mantienen la preventiva de Mauro Pavei hasta el juicio por el crimen de Jorge Nieves

La Justicia resolvió este lunes mantener la prisión preventiva de Mauro Pavei, imputado por el homicidio de Jorge David Nieves, ocurrido el 27 de febrero de 2025 en el barrio Quirno Costa de Comodoro Rivadavia. La decisión se tomó durante una audiencia de revisión realizada por la mañana.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la continuidad de la medida de coerción, argumentando que continúan vigentes las circunstancias que motivaron su dictado en instancias anteriores. Entre los fundamentos, señaló la existencia de peligro de fuga debido a la gravedad del hecho investigado y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que el acusado podría influir sobre testigos de cara al juicio por jurados.

Fiscalía pidió que la prisión preventiva se extienda por seis meses o hasta la finalización del juicio. La defensa pública, encabezada por Gustavo Oyarzun, no formuló objeciones al planteo.

Finalmente, el juez penal Alejandro Soñis hizo lugar al pedido fiscal y resolvió mantener detenido a Pavei hasta la culminación del proceso judicial, al considerar que no se modificaron las condiciones que motivaron la imposición de la medida.

En la audiencia intervino el funcionario de fiscalía Alan Larrue, mientras que la investigación continúa a cargo del fiscal Martín Cárcamo.

Según la acusación, el crimen ocurrió cerca de las 16 horas del 27 de febrero de 2025, en una escalera ubicada sobre calle Dabrowsky, casi en la intersección con pasaje Moure, en el barrio Quirno Costa. Allí, Mauro Fabián Pavei habría llegado caminando hasta el lugar donde se encontraba Jorge David Nieves junto a otra persona.

De acuerdo con la investigación, el imputado extrajo un arma de fuego y le dijo a Nieves “quédate quieto”, para luego efectuarle dos disparos, uno de los cuales impactó en su mano izquierda. Posteriormente, le habría apoyado el arma cerca del rostro y realizado un tercer disparo que provocó su muerte en el acto. Tras el ataque, se dio a la fuga.

El caso fue calificado provisoriamente como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, en carácter de autor para Pavei.