Explosión e incendio deja tres personas fallecidas, entre ellas un bebé

La explosión seguida de un voraz incendio que se desató este domingo a la noche en un complejo habitacional de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, dejó un saldo al momento de tres personas fallecidas, entre ellas un bebé. Al mismo tiempo, otras cinco personas se encuentran en estado muy crítico y fueron derivadas a distintos hospitales provinciales, mientras personal de Bomberos continúa con el relevamiento de escombros en busca de más víctimas.

Sandra Gordillo, subsecretaria de Protección Civil de Santa Cruz, dialogó este lunes con Infobae en Vivo y brindó detalles del amplio operativo de seguridad que se desarrolla en el barrio San Antonio de Padua, donde ocurrió la tragedia, y advirtió que todavía no se conoce la cantidad exacta de muertos a raíz de la explosión.

“Hay dos adultos y un bebito entre los fallecidos, mientras que cuatro menores y una señora mayor se encuentran internados y en estados muy críticos. Pero no sabemos la cantidad de gente que vivía en el lugar, por eso no podemos confirmar la cifra de fallecidos”, explicó Gordillo.

En cuanto a los heridos, la funcionaria adelantó que la directora del hospital distrital Oscar H. Natale, de Perito Moreno, brindará una conferencia de prensa esta tarde, mediante la cual brindará precisiones sobre la evolución de los lesionados que fueron derivados a centro de salud de Caleta Olivia y Las Heras.

Durante otro tramo del reportaje, Gordillo confirmó que la explosión afectó a varias casas linderas al complejo habitacional, por lo cual se realizará un relevamiento completo en la zona. “Por la magnitud de la explosión se han destrozado vidrios de viviendas y casas muy precarias que se han corrido de lugar. Por eso muchos vecinos están alojados en otros lugares”, explicó.

Mientras continúa el trabajo de los equipos de emergencia, personal de Bomberos y de la Policía de Santa Cruz mantiene un intenso operativo de búsqueda de los cuerpos de los tres fallecidos: dos adultos y un bebé de apenas dos meses de vida. Según comunicaron desde el Gobierno provincial, se teme que puedan encontrarse entre los escombros de la vivienda afectada por el incendio.

En paralelo, el Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración articularon un dispositivo especial de contención y acompañamiento destinado tanto a las familias afectadas en Perito Moreno como a quienes acompañan a los pacientes en los distintos centros de derivación.

Además, se dispuso la apertura de la EPP N°72 “Pioneros del Sur” para asistir a familias de viviendas linderas que también resultaron afectadas por la intensidad de las llamas.

En línea con lo expresado por Gordillo, desde el Gobierno provincial comunicaron que un total de cuatro niños y tres adultos fueron trasladados al hospital de Perito Moreno para recibir atención médica inmediata. Posteriormente, una mujer debió ser derivada a terapia intensiva en Las Heras debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Asimismo, los niños de 11, 9 y 5 años fueron derivados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para continuar con tratamientos especializados, mientras que en Perito Moreno permanecieron internados dos jóvenes de 20 años con quemaduras leves y bajo observación médica.

Los hospitales de Las Heras y Caleta Olivia activaron de inmediato sus protocolos de emergencia y se encuentran plenamente preparados para la atención de los pacientes derivados, con equipos médicos y áreas críticas disponibles para responder a la contingencia.

En simultáneo, el avión sanitario provincial fue alistado preventivamente ante la eventual necesidad de derivar a alguno de los heridos hacia la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, también se dio aviso a las instituciones de salud que podrían recibir a los pacientes en caso de requerirse una atención de mayor complejidad.

Una explosión seguida de un incendio en un complejo de departamentos de Perito Moreno, al noroeste de Santa Cruz, dejó tres muertos —un bebé de dos meses y dos adultos mayores— y al menos siete heridos durante la noche del domingo.

Según trascendió de manera extraoficial, los investigadores sospechan que el estallido habría ocurrido por una fuga de gas en una de las tres viviendas que conforman el complejo afectado.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Opinión Austral, la detonación destruyó al menos una de las unidades y propagó el fuego hacia las viviendas contiguas.

Personal de bomberos y la Policía llegó al lugar para controlar las llamas y asistir a los ocupantes, varios de los cuales quedaron atrapados entre los escombros, según consignó Tiempo Sur. Las autoridades acordonaron el perímetro para facilitar las tareas de rescate y evitar el acceso de vecinos a la zona comprometida.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó sus condolencias a través de sus redes sociales e instruyó a su gabinete para coordinar la asistencia inmediata a los afectados. “Mi pesar a cada familia que sufre”, publicó el mandatario, quien además garantizó la presencia del Estado provincial en Perito Moreno.

Una vez controlada la situación, la Justicia avanzará en la investigación correspondiente para poder esclarecer esta situación y los motivos detrás de la explosión.