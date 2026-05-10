Audiencias para los siete detenidos el viernes

Este domingo al mediodía se celebra la audiencia de control de las 7 detenciones del pasado viernes, cuando se detectó que trataban de ingresar a Comodoro 13 kilos de marihuana.

Además de la audiencia de control, en esta jornada se formalizará la causa y se adoptarán medidas de coerción en la investigación de la Unidad Fiscal Federal local que secuestró un envío de 13 kilos de marihuana hacia Comodoro Rivadavia. La maniobra fue desbaratada con intervención conjunta de personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.

Hay que recordar que durante la madrugada del viernes 8 de mayo, en el marco de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Federal de Comodoro Rivadavia, se produjeron un total de nueve allanamientos en Comodoro Rivadavia y El Bolsón. Como consecuencia de ello, siete personas resultaron detenidas, al tiempo que se secuestraron once armas de fuego, drogas y dinero.

Como parte de esos secuestros, en uno de los allanamientos incautaron un cargamento de 13 kilos de marihuana, destinado para su comercialización en Comodoro Rivadavia.

La investigación se inició en los últimos meses y permitió detectar a un grupo de personas dedicado al comercio de estupefacientes en Comodoro Rivadavia. La provisión de droga se producía principalmente por vía terrestre. Además, llamó la atención el circuito económico de la actividad investigada, reflejado en un flujo de transferencias millonarias entre varias de las personas detenidas.