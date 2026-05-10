El hecho ocurrió el viernes en un sector peligroso de la Costanera. Un guardavidas que estaba fuera de servicio ingresó al agua para asistir a la víctima, que era desplazada mar adentro por el oleaje.

Rescataron a un joven arrastrado por el mar en la Costanera

Un dramático rescate tuvo lugar el viernes en la Costanera local, en medio de la alerta por fuerte marejada que afectaba a la zona. Un joven ingresó al mar sin advertir la peligrosidad del sector y quedó atrapado por el oleaje y la succión generada por el ascenso de la marea.

Testigos relataron que la víctima comenzó a ser arrastrada mar adentro mientras intentaba regresar a la costa, aunque poco a poco perdió fuerzas ante la intensidad del agua y las condiciones adversas.

La situación fue advertida por Tomás Fahey, un guardavidas que se encontraba casualmente en las inmediaciones. A pesar de estar fuera de servicio y fuera de temporada, decidió intervenir de inmediato y se lanzó al mar para asistir al joven.

Fahey consiguió alcanzarlo y mantenerlo resguardado junto a una embarcación cercana hasta la llegada de apoyo. El operativo concluyó con la intervención de la Prefectura Naval Argentina, que colaboró en el traslado de ambos hacia tierra firme.

Luego de recibir asistencia primaria, se confirmó que el joven rescatado se encontraba en buen estado de salud, aunque conmocionado por la experiencia.