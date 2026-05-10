Los padres de Angel denuncian un intento de encubrimiento

Tras trascender el estudio histopatológico que incorporó una nueva causa de muerte del niño de 4 años, Luis López y Lorena Andrade cuestionaron el informe médico, apuntaron contra funcionarios judiciales y sostuvieron que Angel “fue asesinado”.

Luego de que trascendieran los resultados del estudio histopatológico incorporado a la causa por la muerte de Angel López, sus padres rechazaron públicamente la nueva pericia y aseguraron que existe un intento de “encubrir” a los responsables.

Según trascendió, el informe médico concluyó que el niño de 4 años habría fallecido a causa de una neumonía bilateral que no fue tratada a tiempo. La nueva pericia modificaría el eje inicial de la investigación, que estaba centrado en las lesiones detectadas durante la autopsia preliminar.

Luis López, padre biológico del menor, sostuvo que su hijo “fue un niño sano” y aseguró que nunca tuvo problemas respiratorios ni enfermedades previas. “Están queriendo desviar el tema y tratar de ocultar la corrupción que hay acá en Comodoro”.

Además, indicó que la difusión del estudio se produjo después de haber presentado una denuncia penal contra una psicóloga, un juez y una defensora vinculados al expediente. “Ahora saltan que mi hijo murió por una enfermedad que él tenía, que para mí es mentira eso porque mi hijo jamás tuvo ese problema”.

Por su parte, Lorena Andrade también cuestionó la pericia y afirmó que no creen en la nueva causa de muerte. “Angel recibió 20 golpes en su cabeza” y sufrió maltratos, sostuvo. “Nosotros desde ya rechazamos esto, no confiamos porque no hay seriedad”.

Durante sus declaraciones, Andrade señaló a funcionarios judiciales y profesionales que participaron en la causa. “Están queriendo salvar al juez Pablo Pérez, a la defensora Verónica Roldán, a la psicóloga Jennifer Leiva y a la asistente social Estela Bellido”, afirmó.

Ambos insistieron en que el niño “fue asesinado” y rechazaron la posibilidad de modificar la calificación legal del caso. “Acá Angel no murió por una enfermedad”, expresó Andrade, mientras que López sostuvo que “los golpes y el maltrato que sufrió mi hijo no es por una enfermedad”.

Actualmente, la investigación continúa con Mariela Altamirano y Maicol González detenidos, mientras la Justicia analiza el impacto de la nueva pericia sobre la causa.