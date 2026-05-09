Excavarán tumbas NN en el Cementerio Oeste por la causa Iván Torres

Las tareas comenzarán el lunes y estarán a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense. La medida se enmarca en la investigación por la desaparición forzada del joven comodorense visto por última vez en 2003.

La causa por la desaparición forzada de Iván Torres sumó este viernes un nuevo capítulo judicial con la confirmación de excavaciones en el Cementerio Oeste. Las tareas estarán orientadas a la exhumación de tumbas NN y serán realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Iván Torres tenía 26 años cuando fue visto por última vez durante la madrugada del 3 de octubre de 2003, en inmediaciones de un local bailable de la ciudad. Según publicó La Opinión Austral, las medidas generan expectativas en torno a la posibilidad de hallar restos vinculados al joven comodorense.

De acuerdo con testimonios incorporados a la investigación, Torres habría sido interceptado por un móvil policial de la Seccional Primera cerca del boliche. En ese contexto, los registros de ingreso a la dependencia habrían sido alterados para sostener que nunca permaneció detenido allí. Sin embargo, dos personas alojadas en el mismo lugar declararon que Torres ingresó a la comisaría y que recibió golpes por parte de efectivos policiales.

La causa también quedó marcada por el asesinato de David Alberto Hayes, uno de los testigos del caso. El hombre fue apuñalado mientras estaba detenido en la Alcaldía, dos años después de la desaparición de Torres. El crimen ocurrió luego de que sus abogados solicitaran medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resguardar su integridad.

En 2016, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a Fabián Alcides Tillería a 15 años de prisión como partícipe del hecho. En ese mismo juicio, Marcelo Alberto Chemin recibió una pena de 12 años por su intervención en la cadena de custodia y en episodios de hostigamiento contra Torres.

Más adelante, en 2021, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó condenar a Pablo Migue Ruiz y Mario Alberto Gómez a 12 años de prisión. Ambos integraban la Seccional Primera y, según se determinó, participaron de la detención y desaparición del joven.

La investigación quedó bajo la órbita de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, quien impulsó distintas medidas, entre ellas exhumaciones realizadas hace dos años. Actualmente, la magistrada se encuentra de licencia y el juez subrogante Javier Vázquez resolvió avanzar con nuevas excavaciones.

Para concretar el operativo, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura autorizaron los fondos destinados al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Las excavaciones comenzarán el lunes 11 de mayo y se extenderán hasta el jueves 15.