La mayoría de los gremios aceptó la oferta salarial

Luego de la reunión paritaria desarrollada este miércoles, cuatro de los cinco gremios que representan a docentes y auxiliares de la educación en Chubut aceptaron finalmente la propuesta de recomposición salarial presentada por el Gobierno de Chubut. Acordaron que la misma sea cargada de forma inmediata para que los incrementos salariales se vean reflejados en el próximo sueldo docente.

La oferta contempla una actualización salarial compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, más cuatro puntos porcentuales para el mes de mayo, un punto adicional para junio y otro punto para julio. De esta manera, el esquema acordado permitiría que los salarios del sector se ubiquen por encima de la inflación durante el trimestre, acumulando una recomposición superior al 15% al cierre del período.

El encuentro paritario, en el cual el Gobierno esbozó su propuesta de recomposición salarial progresiva, se llevó adelante el miércoles en instalaciones de la Administración de Vialidad Provincial y contó con la participación del ministro de Educación, José Luis Punta; el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; y el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate.

En representación de los sindicatos participaron Guillermo Espina, por SITRAED; Mónica Balmaceda y Daniela Deve, por SADOP; Rodrigo Blanco y Rubén Luffi, por AMET; Silvia Puertas y Mónica Márquez, por UDA; y Tomás Montenegro y Martín Pena, por ATECH.

Además del esquema de actualización salarial, los gremios, con excepción de ATECH, también acompañaron la propuesta oficial de incrementar cerca de un 100% el adicional denominado “Recursos Materiales”. Dicho ítem, actualmente atado al salario básico, continuará impactando sobre futuros incrementos salariales.

En las comunicaciones remitidas posteriormente a la Secretaría de Trabajo, varios de los sindicatos dejaron constancia de que decidieron acompañar la propuesta del Gobierno con el objetivo de sostener abiertas las instancias de negociación paritaria y garantizar la continuidad del diálogo institucional.

Desde el propio Gobierno provincial señalaron que la propuesta apunta a mantener una política de recomposición salarial por encima de la inflación, en un contexto económico nacional atravesado por restricciones financieras y caída de recursos coparticipables.

Mientras, los gremios que acompañaron la oferta coincidieron en valorar la continuidad de las negociaciones paritarias y la posibilidad de sostener actualizaciones periódicas vinculadas a la evolución del índice inflacionario.